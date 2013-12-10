Янукович о разгоне Евромайдана: начали нападать на "Беркут" – получили ответ

По мнению Президента Виктора Януковича, разгон и избиение "Беркутом" Евромайдана 30 ноября были ответом на провокации митингующих.

Об этом он заявил Президент во время круглого стола с тремя экс-президентами Украины, сообщает ТСН.

"Когда начали нападать на "Беркут", тогда, как говорится, получили ответ. Или наоборот, когда начал "Беркут" вмешиваться в отношения участников Майдана, которые мешали этим автомобилям, тогда началась эта драка", – рассказал он.

Так он ответил на реплику Леонида Кравчука о необходимости освободить задержанных избитых митингующих.

"Очень важно, чтобы следствие разобралось в причинах, в том, кто виноват", – добавил Янукович.

Напомним, в ночь на 30 ноября сотрудники "Беркута" полностью окружили Майдан Независимости и начали "зачистку" территории. При атаке были жестоко избиты студенты, которые ночевали в палатках.