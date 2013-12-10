Коммунисты потребовали от ГПУ наказать разрушителей памятника Ленину

Компартия Украины потребовала от Генеральной прокуратуры дать правовую оценку действиям "вандалов", уничтоживших 8 декабря памятник Ленину в центре столицы.

Об этом заявил лидер Компартии Петр Симоненко на пресс-конференции, пишет ТСН.

По его словам, руководство партии готовит специальное обращение в правоохранительные органы для того, чтобы государство "самым решительным образом наказало хулиганов, уничтоживших памятник Ленину".

"Необходимо привлечь к ответственности тех, кто маскируется под личиной защитников демократии и занимается борьбой с историческим прошлым. Вандалы показали, что идут в Европу с молотками и кувалдами. Они опозорили Украину на весь мир", - отметил лидер КПУ.

Симоненко напомнил о высокой художественной ценности монумента. "Памятник был представлен на всемирной выставке в Нью-Йорке еще в 1939 году", - заявил лидер КПУ.

Лидер КПУ отметил, что территориальная община Киева не принимала решения о сносе памятника Ленину.

Напомним, вечером, 8 декабря, неизвестные снесли памятник Ленину на бульваре Шевченко в Киеве.



