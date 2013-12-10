Активистам Евромайдана грозит силовое изгнание из Дома профсоюзов

Во вторник, 10 декабря, представители исполнительной службы зачитали решение о запрещении каким-либо лицам заходить в здание Дома профсоюзов на Майдане Независимости, где расположен Штаб национального сопротивления.

Об этом со ссылкой на пресс-службу ВО "Батькивщина" сообщает УНИАН.

Юристы от оппозиции - нардепы Павел Петренко ("Батькивщина"), Наталия Агафонова (УДАР), и Олег Махницкий ("Свобода") – дали брифинг, на котором назвали абсурдным это решение.

"Абсурдность решения заключается в том, что, кроме того, что оппозиция имеет договоры аренды на это помещение, любой член профсоюза имеют право беспрепятственного доступа в это помещение, поскольку это общее имущество. А на Майдане находятся тысячи граждан, которые являются членами того или иного профсоюза", - объяснил Петренко.

"Между тем, несмотря на то, что является Договор аренды Дома профсоюзов, сегодня получили решение Шевченковского суда о принудительном выселении и запрет входа в БП всех, кроме работников дома профсоюзов", - написала на своей странице в Facebook нардеп от УДАРа Ирина Геращенко.

Ранее "Главред" сообщал, что именно после того как госисполнители зачитали решение суда о запрете на проведение массовых акций в центре Киева до 7 января, "Беркут" и "титушки" начали сносить баррикады в правительственном квартале.

Фото: Facebook Ирины Геращенко