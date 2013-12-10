Активистам Евромайдана грозит силовое изгнание из Дома профсоюзов

Штаб национального сопротивления выселяют из Дома профсоюзов.
Об этом со ссылкой на пресс-службу ВО "Батькивщина" сообщает УНИАН.
Юристы от оппозиции - нардепы Павел Петренко ("Батькивщина"), Наталия Агафонова (УДАР), и Олег Махницкий ("Свобода") – дали брифинг, на котором назвали абсурдным это решение.
"Абсурдность решения заключается в том, что, кроме того, что оппозиция имеет договоры аренды на это помещение, любой член профсоюза имеют право беспрепятственного доступа в это помещение, поскольку это общее имущество. А на Майдане находятся тысячи граждан, которые являются членами того или иного профсоюза", - объяснил Петренко.
"Между тем, несмотря на то, что является Договор аренды Дома профсоюзов, сегодня получили решение Шевченковского суда о принудительном выселении и запрет входа в БП всех, кроме работников дома профсоюзов", - написала на своей странице в Facebook нардеп от УДАРа Ирина Геращенко.
Ранее "Главред" сообщал, что именно после того как госисполнители зачитали решение суда о запрете на проведение массовых акций в центре Киева до 7 января, "Беркут" и "титушки" начали сносить баррикады в правительственном квартале.
Фото: Facebook Ирины Геращенко