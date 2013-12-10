Евромайдан уже вошел в историю: стал самой большой акцией за ЕС

Евромайдан в Киеве стал самой масштабной в истории акцией в поддержку ЕС.

Об этом заявил евродепутат, экс-премьер Бельгии Ги Верховстат в Страсбурге перед заседанием ЕП, посвященным украинскому вопросу, сообщает УНИАН.

"Нынешняя проевропейская демонстрация в Украине стала самой большой проевропейской демонстрацией в истории ЕС. Не важно, как обеспокоена Россия. Вполне очевидно, что украинский народ сделает свой выбор, и мы имеем надежду, что насилие не повторится больше", - сказал Верховстат.

По его словам, европарламентарии - члены Альянса либералов и демократов - планируют постоянно находиться на Евромайдане в Киеве. Политик также назвал неприемлемым нападение силовиков на офис партии "Батькивщина" в Киеве в понедельник.

"Я думаю, что возможности для диалога еще не исчерпаны, и он должен проводиться при участии всех заинтересованных сторон", - добавил бывший глава бельгийского правительства.

Отметим, что резолюция Европарламента по Украине ожидается в среду, 11 декабря.

Напомним, в воскресенье, 8 декабря, на акции Марша миллиона вышло несколько сот тысяч людей. Больше о Евромайдане в Киеве читайте в спецтеме "Главреда".