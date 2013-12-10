Янукович о выборе между Россией и ЕС: главное – национальный интерес

Президент Украины Виктор Янукович уверен, что Украина должна защищать свои национальные интересы, а не противопоставлять отношения с ЕС отношениям с Россией.

Об этом он заявил во время встречи с Президентами Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко, сообщает пресс-служба главы государства.

"Я категорически против того, чтобы мы противопоставляли сегодня отношения с Европой отношениям с Россией. Нам надо искать, как объединять", – подчеркнул он.

Янукович в очередной раз заявил, что главная задача власти – защита национальных интересов Украины.

"Мы уверены в том, что за нас этого делать никто не будет. На это всегда будут направлены мои действия, действия Правительства. Это будет главной задачей – защита наших национальных интересов, рост экономики. Это фундамент благосостояния наших граждан", – сказал он.

В то же время, глава государства отметил, что для страны важен поиск новых партнеров, новых рынков. В качестве примера он назвал сотрудничество с Китаем.

"У нас товарооборот за последние два года увеличился до 10 млрд долларов. И перспектива роста товарооборота с Китаем у нас есть в разы. И это наши национальные интересы", – сообщил Президент.

Как ранее писал "Главред", 10 декабря состоялась встреча Президента Виктора Януковича с его предшественниками на посту главы государства, посвященная обсуждению важнейших вопросов, стоящих перед страной.