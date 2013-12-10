Европа потребовала освободить арестованных активистов Майдана

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле призвал украинские власти освободить всех задержанных активистов Евромайдана

Об этом он заявил в Европарламенте во время дебатов по результатам Вильнюсского саммита "Восточного партнерства" и ситуации в Украине, сообщает Euplus.info.

"Я призываю власти освободить всех тех мирных демонстрантов, которые остаются задержанными", - сказал Фюле и подчеркнул, что ЕС постоянно общается с представителями Кабмина, оппозиции и гражданского общества с целью поиска выхода из нынешнего политического тупика.

"Этот путь должен базироваться на отсутствии жестокости и на компромиссах, которые будут способствовать быстрой политической и экономической стабилизации страны. Он должен включать быстрое и надежное расследование полицейской жестокости на Майдане в ночь с 29 на 30 ноября", - сказал Фюле, выразив надежду на то, что в ближайшее время будет сформирована группа экспертов для контроля за расследованием из представителей власти, оппозиции и Совета Европы.

Комиссар также подчеркнул, что украинские граждане на улицах и площадях страны массово продемонстрировали, куда Украине следует идти, а также тот факт, что украинцы готовы защищать свой выбор, мирным использованием своих прав, в частности права на свободу собраний и на свободу слова.

"Вильнюсский саммит продолжается на улицах и площадях Киева", - сказал Фюле.

Ранее "Главред" сообщал, что после разгона Евромайдана 30 ноября и устроенного провокаторами в масках штурма Банковой 1 декабря были арестованы 12 человек. Многие из них были жесткого избиты "Беркутом" при задержании.