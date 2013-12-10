Яценюк ждет, что Генпрокуратура сделает его обвиняемым

Лидер фракции "Батькивщина" Арсений Яценюк подозревает, что его вызвали на допрос в Генпрокуратуру, чтобы впоследствии изменить его статус со свидетеля на подозреваемого по другому делу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"У них технология - оставить в качестве свидетеля по одному делу, а потом очень легко переквалифицировать - в качестве обвиняемого по другому делу. Понятно, зачем это делается", - сказал Яценюк после допроса в Главном следственном управлении Генпрокуратуры, куда его вызвали свидетелем по расследованию разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября.

Яценюк сообщил, что его допрос еще не завершен. "Я снова приду на допрос через день или два. Они вызовут меня повесткой", - сказал политик.

"Требую привлечь к ответственности тех, кто давал указания бить детей на Майдане", - также заявил Яценюк.

Ранее "Главред" сообщал, что 8 декабря СБУ открыла дело за призывы к свержению власти. По некоторым данным, дело заведено на Яценюка и Александра Турчинова. В спецслужбе заявили, что подозреваемые могут появиться в ходе расследования.

Фото: Facebook Ольги Лаппо