Евромайдан назвал главное условие переговоров с властью

Оппозиция, представляющая митингующих на Евромайдане, может сесть за "круглый стол" и начать переговоры с властью, если предложение о такой встрече будет получено от европейских политиков.

Об этом заявил лидер "Свободы" Олег Тягнибок, сообщает "ЛІГАБізнесІнформ".



Отвечая на вопрос, получали ли оппозиционеры приглашение на "круглый стол", назначенный на среду, 11 декабря, политик сказал: "Никаких приглашений мы не получали… Давайте пусть принесут, а потом мы будем говорить и будем комментировать. Из того, что я слышал из выступления Леонида Кравчука, такой круглый стол должен проходить без участия европейцев. Я считаю, что это неправильно, особенно в текущей ситуации".

Также, по словам Тягнибока, садиться за стол переговоров целесообразно после того, как власть выполнит три условия Майдана (отставка Кабмина Николая Азарова, наказание главы МВД Виталия Захарченко за разгон Евромайдана и освобождение задержанных активистов - ред.), выдвинутые ранее.

"Я откровенно говорю, что нет никаких оснований нам это делать (садиться за круглый стол, - ред.). Возможен другой вариант: если такой круглый стол, скажем, будет предложен европейскими политиками. Это уже другое дело. На такое мы можем пойти", - сказал он.

Вместе с тем, в Партии регионов заявили, что оппозиция должна принять участие в "круглом столе".

По мнению регионала Александра Ефремова, участие в переговорах покажет, готовы ли оппоненты власти "решать судьбу страны", либо этот вопрос им не интересен.

Напомним, во вторник Президент Виктор Янукович обсудил со своими предшественниками на посту Виктором Ющенко, Леонидом Кучмой и Леонидом Кравчуком ситуацию, сложившуюся в Украине.