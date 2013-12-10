Янукович встретился с Эштон: говорили больше двух часов

Встреча прошла в Киеве.
В Киеве состоялась встреча Президента Виктора Януковича и представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.
Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.
Также во встрече принял участие посол ЕС в Украине Ян Томбиньский.
О чем говорили стороны, в пресс-службе Януковича не сообщили.
Как сообщает УНИАН, разговор длился более двух часов.
Напомним, ранее сообщалось, что Эштон едет в Киев, чтобы помочь решить ситуацию с политическим кризисом в Украине.
Перед своим приездом глава европейской дипломатии призвала Киев воздержаться от применения силы в сложившейся ситуации.