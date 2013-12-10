Янукович встретился с Эштон: говорили больше двух часов

В Киеве состоялась встреча Президента Виктора Януковича и представителя Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон.

Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

Также во встрече принял участие посол ЕС в Украине Ян Томбиньский.

О чем говорили стороны, в пресс-службе Януковича не сообщили.

Как сообщает УНИАН, разговор длился более двух часов.

Напомним, ранее сообщалось, что Эштон едет в Киев, чтобы помочь решить ситуацию с политическим кризисом в Украине.

Перед своим приездом глава европейской дипломатии призвала Киев воздержаться от применения силы в сложившейся ситуации.