Прокуроры ответили на обещание Президента освободить активистов Майдана: выпустят лишь некоторых

После слов Виктора Януковича о том, что нужно выпустить на свободу арестованных по делу о штурме Администрации Президента, пресс-служба Генрокуратуры распространила сообщение, что только некоторым арестованным может быть изменена мера пресечения на более мягкую.

"Завершены первоочередные следственные действия в уголовном производстве по нарушениям общественного порядка и провокаций во время проведения мирных акций в Киеве", - говорится в сообщении пресс-служба ведомства.

В Генпрокуратуре рассказали, что "установлены лица, причастные к нарушениям общественного порядка и нанесению телесных повреждений работникам правоохранительных органов, задержаны подозреваемые, им избраны меры пресечения, допрошены непосредственные свидетели событий и изучены видео- и фотоматериалы".

"Сейчас органы прокуратуры Киева изучают возможность избрания некоторым ранее арестованным лицам менее жесткой меры пресечения" - сказано в сообщении ведомства.

Также сообщается, что "прокуроры – процессуальные руководители, соглашаясь с позицией следователей и учитывая семейные обстоятельства подозреваемых (наличие на иждивении несовершеннолетних детей и др.), в порядке апелляционного обжалования, в ходатайствах будут поднимать перед судом вопрос о замене некоторым, ранее арестованным, лицам меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей".

"Однако возможная замена меры пресечения не освобождает подозреваемых от уголовной ответственности", - говорится в сообщении ГПУ.

В ведомстве также добавили, что в случае невыполнения подозреваемым лицом обязанностей, предусмотренных той или иным мерой, к нему повторно может быть применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее "Главред" сообщал, что Янукович заявил о необходимости освобождения активистов, арестованных по делу о штурме АП 1 декабря, что является одним из требований оппозиции.

Фото: ZN.UA