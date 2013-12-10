Фюле о проблемах с Украиной: не хватает света в конце тоннеля

Комиссар ЕС по вопросам расширения и Европейской политики соседства Штефан Фюле рассказал о проблемах в отношениях Европы и стран "Восточного партнерства", в частности, Украины.

"Думаю, для нас пришло время быть более стратегичными... Не хватает света в конце туннеля", - сказал он, выступая на сессии Европарламента в Страсбурге в рамках дебатов по результатам саммита в Вильнюсе и ситуации в Украине, пишет ЕС-плюс.

Также еврокомиссар подчеркнул, что двери для подписания Соглашения об ассоциации остаются открытыми. При этом он отметил, что это сообщение адресовано и властям, и жителям Украины, вышедшим на Евромайдан.

"Таким образом, месседж о том, что двери открыты, должен достичь не только офиса Президента Украины и не только кабинета премьер-министра", - подчеркнул Фюле.

Напомним, Украине не подписала Соглашение об ассоциации с ЕС на саммите в Вильнюсе в конце ноября. Киев ранее заявил о паузе и не поддался на уговоры европейских партнеров, которые предлагали все же подписать документ.

В результате в Украине начались акции протеста - Евромайдан, переросший в масштабые акции за отставку власти после разгона митинга в центре Киева.

Позже Президент Виктор Янукович заявил, что намерен пописать Соглашение об ассоциации в марте 2014 года.