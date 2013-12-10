Встреча Януковича и трех президентов: главные тезисы

10 декабря 2013, 19:52

Янукович, Кравчук, Кучма и Ющенко обсудили важнейшие вопросы, стоящие перед страной

Виктор Янукович

Во вторник, 10 декабря, президент Виктор Янукович встретился с экс-президентами - Леонидом Кравчуком, Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко – за "круглым столом", чтобы обсудить "важнейшие вопросы, стоящие перед страной".

Позже стало известно, о чем беседовали четыре президента, когда украинские телеканалы показали видеозапись встречи.

Об Ассоциации с Евросоюзом

Глава государства рассказал, что курс Украины на европейскую интеграцию остается неизменным. По его словам, необходимым начать доработку Соглашения об ассоциации с ЕС и подписать его в марте 2014 года. Рабочую группу, направляющуюся в Брюссель, должен будет возглавить первый вице-премьер Арбузов.

"Европейская комиссия предложила нам начать эту работу ", - рассказал Янукович.

При этом он заметил, что если бы Соглашение об Ассоциации с ЕС было сейчас подписано в том виде, в котором оно сейчас, то это угрожало бы аграрной отрасли Украины.

О разгоне Евромайдана и штурме Банковой

Янукович также высказался об участниках Евромайдана, назвав их "своими единомышленниками", заметив при этом, что призывов к революции он не приемлет.

Что касается освобождения задержанных по делу о штурме Администрации Президента 1 декабря, то глава государства заметил: "Думаю, сегодня этот вопрос будет решен. Мне трудно сейчас сказать, сколько людей будет освобождено, но обязательно такие люди будут освобождены. Те, у кого есть маленькие дети, молодые семьи и т.д. Все будет учтено, и обязательно все будет сделано", - добавил он.

Янукович также заметил, что виновные в правонарушениях, которые были допущены с обеих сторон на Майдане, должны за это отвечать. На уточняющий вопрос Леонида Кучмы, он подчеркнул: "Безусловно, с обеих сторон".

Президент уверен, что избиение 30 ноября спровоцировали сами студенты. "Когда начали нападать на "Беркут", тогда, как говорится, получили ответ. Или наоборот, когда начал "Беркут" вмешиваться в отношения участников Майдана, которые мешали этим автомобилям, тогда началась эта драка", – рассказал он.

О российском газе и кредитах МВФ

Янукович в очередной раз заметил, что Украина не должна платить такую высокую цену за российский газ. "Этот вопрос нужно прежде всего урегулировать, хотя сегодня уже Россия согласна эту тему обсуждать, потому что там также есть проблемы потери украинского рынка, потери экономики", - рассказал Президент.

Что касается условий получения кредитов МВФ, Янукович рассказал: "Вчера у меня был разговор с вице-президентом США Байденом, который мне сказал, что почти решен вопрос кредита МВФ. Но я ему сказал: если будут такие условия, которые Фондом предлагаются – заморозить заработные платы, повысить цены на газ, то нам такие кредиты не нужны. Не нужны нам такие кредиты".

Янукович также подчеркнул, что Украина должна защищать свои национальные интересы, а не противопоставлять отношения с ЕС отношениям с Россией.

В то же время, глава государства отметил, что для страны важен поиск новых партнеров, новых рынков. В качестве примера он назвал сотрудничество с Китаем.

Позже стало известно, что Генпрокуратура услышала предложение Президента и распространила сообщение о том, что будет ходатайствовать перед судом о том, чтобы отпустили на свободу некоторых активистов Евромайдана, у кого на иждивении имеются малолетние дети.

Фото: ZN.UA, видео: opravda

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