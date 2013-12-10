Эштон поговорила с Януковичем больше трех часов и поехала на Евромайдан

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кэтрин Эштон и украинский Президент Виктор Янукович во время встречи в Киеве, которая длилась более трех часов, "обсудили все необходимые вопросы".

Об этом на своей странице в Twitter написала пресс-секретарь Эштон Майя Косьянчич. "3,1/2 часа содержательной встречи с Президентом Януковичем, обсудили все необходимые вопросы. Сейчас встречается с лидерами оппозиции", - написала она.

Как сообщает УНИАН, после встречи с главой украинского государства Эштон посетила Евромайдан в центре Киева.

Глава европейской дипломатии пришла в центр столицы примерно в в 19:30 со стороны улицы Михайловской в сопровождении главы представительства ЕС в Украине Яна Томбиньского и примерно 10 минут постояла среди митингующих.

Участники акции, которые узнали ее, скандировали: "Кэтрин Эштон! Кэтрин Эштон!".

Затем она в сопровождении Томбиньского и лидера фракции "Батькивщина" Арсения Яценюка прошла к гостинице "Днепр" к припаркованному автомобилю и вместе с Томбиньским покинула Крещатик.

Вечером европолитик проведет переговоры с лидерами украинской оппозиции.

Напомним. ранее ЕС отправил Эштон с визитом в Киев, чтобы она провела переговоры по урегулированию политического кризиса в Украине.

видео: Арсеній Яценюк