В ЕС провели дискуссию по Украине: поддержали Евромайдан и назвали Россию "слоном в посудной лавке"

Во вторник, 10 декабря, в Страсбурге на пленарном заседании Европарламента прошла дискуссия по украинскому вопросу. Депутаты ЕС почти единодушно осудили давление России на Украину (даже назвав РФ "слоном в посудной лавке", который мешает евроинтеграции Киева) и поддержали Евромайдан в столице Украины.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", также политики говорили о необходимости того, чтобы Европарламент сыграл роль как в разрешении политического кризиса в Украине, так и в политике "Восточного партнерства" в целом. Дискуссия по украинскому вопросу прошла, в основном, спокойно, без эмоций.



В частности, депутат Яцек Протасевич (европейские народники) заявил, что ЕП "должен поддержать тех, кто на улице, кто ищет возобновления диалога по Соглашению об ассоциации". "Важно, что Соглашение на столе и может быть подписано", - сказал он.



Аналогичные пассажи звучали, практически, во всех выступлениях во время дискуссии.



Депутат Яцек Сариуш-Вольский (европейские народники) заявил, что Украина "является ключевым вопросом для Европы". "Мы это четко прописали в резолюции", - сказал политик. Отметим, что на голосование это документ будет вынесен в четверг, 11 декабря.

"Мы должны выразить солидарность с украинцами. И этим мы дадим им надежду", - добавил политик и заявил, что для выхода из кризиса необходимо проводить круглый стол, в том числе, и по вопросу досрочных выборов, так как "украинское правительство выступило против Соглашения на саммите в Вильнюсе".



Его коллега Элмар Брок (народники) добавил, что "выбор (развития страны – ред.) принадлежит Украине, а не России. "Это - нарушение международных законов. Дверь ЕС остается открытой", - констатировал он.



Более конкретным в своих предложениях был лидер либералов и демократов Грехем Вотсон, который заявил о необходимости для Европейского парламента быть вовлеченным в разрешении политического кризиса в Украине: "Мы должны быть более конструктивны и говорить более открыто о слоне в посудной лавке – о России, и направить полноценную миссию в Киев, чтобы защитить европейское будущее страны".



В свою очередь, лидер группы зеленых Ребекка Хармс, которая надела на плечи большой украинский флаг, высказалась в поддержку круглого стола, чтобы предотвратить насилие.



Ее поддержал коллега по политической группе Вернер Шульц, который заявил: "У нас есть обязанность и ответственность - мы должны помочь Украине, и стать переговорщиками. Нужен круглый стол, который позволит оппозиции и правительству найти выход, и мы должны сыграть роль посредников чем скорее, тем лучше, чтобы избежать насилия".



Критикуя ЕС, депутат Ричард Легутко (консерваторы и реформисты) заявил, что Восточное партнерство "никогда не было любимым ребенком Европейского Союза".



"Поэтому и не удивительно, что кто выиграл, так это Россия, а тот, кто проиграл – это ЕС", - считает европейский политик.



При этом он также полагает, что Брюссель никогда не обращался с Украиной как со стратегическим долгосрочным партнером. "Это были национальные правительства в Париже, Берлине или еще где играли свои эгоистические двусторонние игры с Россией. Выучит ли европейский политикум этот урок – я не уверен. И вновь Москва, Париж, Берлин и еще где-то вернутся к обычному ведению дел", - прогнозирует евродепутат.



Депутат Павел Коваль, говоря о конкретных действиях Европейского парламента, высказался за скорейшее предоставление украинцам безвизового режима.



"Эти дебаты могут иметь конкретный результат - мы должны сказать молодым украинцам, что мы открываем вам дверь", - считает он.

Напомним, в Киеве с визитом во вторник находится глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон. Она провела встречу с президентом Виктором Януковичем, посетила Майдан и проводит переговоры с лидерами оппозиции.

Фото: Громадське ТБ.