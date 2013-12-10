По делу о штурме на Банковой львовскому фотографу дали 2 месяца ареста

Во вторник, 10 декабря, Печерский райсуд Киева на 2 месяца арестовал львовского фотографа и активиста Евромайдана Олега Панаса за участие в массовых беспорядках.

Об этом со ссылкой на Громадське ТБ сообщает "Украинская правда"

Согласно информации, вопрос о том, что Панас якобы украл у кого-то телефон, не поднимался.

Издание напомнило, что 9 декабря появилась информация, что во Львове милиция задержала Олега Панаса.

Очевидец рассказала, что фотографа с заломленными руками вели трое неизвестных в штатском. "Олег кричал: " Помогите, я активист Майдана! ", - рассказала свидетельница.

Также она добавила, что те, кто вел Панаса, сказали, что он украл телефон. Вечером активиста доставили в Киев.

Ранее "Главред" сообщал, что по делу о штурме Администрации Президента были арестованы 12 человек.

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