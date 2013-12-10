США дали понять, что санкций против украинской власти пока не будет - СМИ

США дали понять украинской оппозиции, что санкций Вашингтона в отношении представителей украинской власти ждать не стоит.

Об этом рассказал источник в руководстве одной из оппозиционных сил, пишет издание LB.ua.

"На встрече с Арсением Яценюком, Виталием Кличко и Олегом Тягнибоком заместитель Госсекретаря Виктория Нуланд дала понять, что США не видят причин применять к украинской власти санкции", – заявил собеседник издания.

Напомним, сегодня заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд встретилась с лидерами украинской оппозиции в захваченном Доме профсоюзов в Киеве.

Кроме Арсения Яценюка, Виталия Кличко и Олега Тягнибока, на встрече также присутствовали Петр Порошенко и Юрий Луценко. Нуланд приехала для переговоров по урегулированию сложившейся ситуации в стране.