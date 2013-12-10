На Майдане объявлена мобилизация, опасаются "зачистки"

Активисты приведены в боевую готовность
Во вторник, 10 декабря, вечером по Майдану Независимости была объявлена мобилизация, активисты опасаются силовой зачистки бойцами "Беркута".
"В роли провокаторов выступят народные депутаты от Партии регионов, которых на данный момент уже собрали для участия в операции", - говорится в заявлении пресс-службы ВО "Батькивщина".
"Штаб национального сопротивления призывает неравнодушных киевлян прибыть на Майдан и своим присутствием усилить его оборону. Чем больше людей будет на Майдане, тем меньше вероятность противоправных действий со стороны власти", - сказано в сообщении.
"Штаб также обращается к средствам массовой информации с просьбой оставить на ночь как можно больше журналистов, рассматривая это как сдерживающий фактор, который защитит людей от применения силы со стороны так называемых правоохранителей", - сообщили в штабе.
До последнего момента активисты лопатами и обычными досками расчищали Майдан Независимости от снега и льда и собирались смотреть матч "Шахтер" - "Манчестер Юнайтед", сообщает ТСН.
Футбол транслируется на большом экране, установленном на Доме профсоюзов. Несмотря на сильный мороз, евромайдановцы продолжают стоять и согреваются, смотря матч.
Фото: Facebook "Батькивщина"