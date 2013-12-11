На Евромайдане вечером чистили снег и болели за "Шахтер": опубликованы фото и видео

На киевском Евромайдане вечером во вторник, 11 декабря, тысячи митингующих встречали европейскую гостью, смотрели матч Лиги чемпионов и чистили снег.

Напомним, вечером после встречи с Виктором Януковичем на Евромайдане побывала глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон - узнавшие ее протестующие поприветствовали гостью из ЕС радостными криками.

Также на Майдане чистили снег и смотрели на экране матч Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Шахтер", который горняки проиграли 0:1.

Уборка снега на Евромайдане

Также напомним, что вечером на Евромайдане началась мобилизация - активисты ждут провокаций и зачистки сегодня ночью.

Фото, видео: ЛигаБизнесИнформ, Facebook Евромайдана.