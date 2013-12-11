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Яценюк на Евромайдане ЛигаБизнесИнформ
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На Евромайдане вечером чистили снег и болели за "Шахтер": опубликованы фото и видео ЛигаБизнесИнформ
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На Евромайдане вечером чистили снег и болели за "Шахтер": опубликованы фото и видео ЛигаБизнесИнформ
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Вечерний Евромайдан Facebook Евромайдан
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Кэтрин Эштон на Евромайдане ЛигаБизнесИнформ
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Кэтрин Эштон на Евромайдане ЛигаБизнесИнформ
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Евромайдан вечером во вторник Facebook Евромайдан
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Евромайдан вечером во вторник
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На Майдане чистили снег Facebook Евромайдан
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На Евромайдане вечером чистили снег и болели за "Шахтер": опубликованы фото и видео lb.ua
На киевском Евромайдане вечером во вторник, 11 декабря, тысячи митингующих встречали европейскую гостью, смотрели матч Лиги чемпионов и чистили снег.
Напомним, вечером после встречи с Виктором Януковичем на Евромайдане побывала глава европейской дипломатии Кэтрин Эштон - узнавшие ее протестующие поприветствовали гостью из ЕС радостными криками.
Также на Майдане чистили снег и смотрели на экране матч Лиги чемпионов "Манчестер Юнайтед" - "Шахтер", который горняки проиграли 0:1.
Уборка снега на Евромайдане
Также напомним, что вечером на Евромайдане началась мобилизация - активисты ждут провокаций и зачистки сегодня ночью.
Фото, видео: ЛигаБизнесИнформ, Facebook Евромайдана.