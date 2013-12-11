"Беркут" начал штурм Евромайдана в центре Киева

Спецназ ломает баррикады на улице Институтской.
В ночь на среду, 11 декабря, бойцы "Беркута" снова сносят баррикады митингующих Евромайдана в центре Киева.
Так, спецназ начал ломать баррикады на улице Институтской, сообщает "Украинская правда" со ссылкой на очевидцев.
Митингующие кричат "Милиция с народом", "Мирный протест" и "Вместе до конца", льют в нападающих воду и бросают снегом. После первой атаки на Институтской "Беркут" отошел.
Также много бойцов "Беркута" движется со стороны Оперного театра в сторону здания Киевсовета, занятого митингующими.
Спецназ появился и на Крещатике со стороны Бесарабки.
В то же время, по информации из соцсетей, в атаке принимают участие милиция, бойцы "Беркута" и внутренние войска. Также на месте протестов появился судебный исполнитель, который зачитал распоряжение о запрете акций.
Фото: Влад Содель.