На Майдан надвигаются тысячи спецназовцев

Отряды спецназа наступают на Майдан со всех сторон.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Беркут" наступает с разных сторон. Задействовано несколько тысяч бойцов. Обороняющееся кричат "Воля або смерть".

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный" и просит не выполнять преступный приказ.

По словам нардепа Андрея Парубия, который руководит обороной, попросил женщин подойти к освещенной сцене. Также он сообщил, что начался штурм КГГА. Руслана со сцены все время повторяет, что акция мирная.

По оценкам издания на Майдане присутствует до 5 тысяч митингующих.



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