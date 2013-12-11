На Майдан надвигаются тысячи спецназовцев

Евромайдан окружен многочисленными "беркутами"
Отряды спецназа наступают на Майдан со всех сторон.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Беркут" наступает с разных сторон. Задействовано несколько тысяч бойцов. Обороняющееся кричат "Воля або смерть".
Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный" и просит не выполнять преступный приказ.
По словам нардепа Андрея Парубия, который руководит обороной, попросил женщин подойти к освещенной сцене. Также он сообщил, что начался штурм КГГА. Руслана со сцены все время повторяет, что акция мирная.
По оценкам издания на Майдане присутствует до 5 тысяч митингующих.
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