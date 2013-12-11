Нардепы и афганцы сдерживают колонны "Беркута"

В ночь на среду, 11 декабря, несколько тысяч бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Укриины.

Со стороны Институтской к Майдану Независимости подошли две колонны - "Беркута" и Внутренних войск МВД. Перед ними стоит шеренга народных депутатов. За депутатами – расположилась шеренга ветеранов и афганцев, сообщает Facebook Евромайдана.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты начали коллективное исполнение Гимна Украины.



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Видео: ustream.tv