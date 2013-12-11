"Беркут" оттесняет активистов Майдана от Дома профсоюзов

В ночь на среду, 11 декабря, несколько тысяч бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Бойцы "Беркута" выдавливают активистов со стороны баррикады у Дома профсоюзов.

Об этом сообщает Facebook Евромайдана.

Со сцены призывают спецназовцев не совершать насилие по отношению к митингующим.

Со стороны Институтской к Майдану Независимости подошли две колонны - "Беркута" и Внутренних войск МВД. Перед ними стоит шеренга народных депутатов. За депутатами – расположилась шеренга ветеранов и афганцев.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты исполнили Гимн Украины.



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