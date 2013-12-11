На Майдан движутся бульдозеры, будут ломать баррикады

В ночь на среду, 11 декабря, несколько тысяч бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Со стороны Европейской площади к Крещатику движется строительная техника, видимо для сноса баррикад, сообщает УНИАН.

"Беркут" получил приказ расчистить проезжую часть Крещатика, рассказал офицер, руководящий спецназом.

Кроме того, бойцы "Беркута" начали выдавливают активистов со стороны баррикады у Дома профсоюзов.

Со сцены продолжают призывать не совершать насилие по отношению к митингующим.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты исполнили Гимн Украины.



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