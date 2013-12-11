На Майдане нардепы бросаются под колеса кранов

В ночь на среду, 11 декабря, несколько тысяч бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

"Беркут" жестко выталкивает нардепов. Нардеп от "Батькивщины" Олег Медуница лег перед колесами КРаЗа с краном, которым "Беркут" планировал расчищать баррикаду на Институтской.

Пока техника остановилась, сообщает страница Евромайдана в Facebook.

Со стороны Европейской площади к Крещатику движется строительная техника, видимо для сноса баррикад. "Беркут" получил приказ расчистить проезжую часть Крещатика, рассказал офицер, руководящий спецназом.

Кроме того, бойцы "Беркута" начали выдавливают активистов со стороны баррикады у Дома профсоюзов.

Со сцены продолжают призывать не совершать насилие по отношению к митингующим.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты исполнили Гимн Украины.



Live streaming video by Ustream

Видео: ustream.tv