"Беркут" прорвался на Майдан и избил нардепов: опубликованы фото

Бойцы "Беркута", штурмующие Евромайдан, прорвались на Майдан Независимости, где митингующие приготовились к обороне, и окружили сцену.



Как сообщается на странице Евромайдана в Facebook, спецназ прорвался со стороны улицы Михайловской. Во время атаки в Михайловском соборе зазвонили колокола. Онлайн-трансляцию разгона Евромайдана смотрите здесь.

"На сцене много девушек и женщин. Также "беркутня" начала штурм со стороны Институтской, несмотря на наличие там народных депутатов... Со сцены Майдана молятся, призывают "Беркут" не применять силу, предупреждают, что среди протестующих есть женщины", - отмечают очевидцы штурма.

Также перед штурмом Майдан во главе с Русланой пел гимн Украины.

Кроме того, продолжается снос баррикад на улице Институтской. По данным протестующих, пострадали депутаты. В частности, чточно известно, что пострадал нардеп Пышный.

По последним данным, "титушки" стали сносить баррикады и на самом Майдане.