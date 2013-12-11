Активистка Майдана примотала себя тросом к баррикаде

В ночь на среду, 11 декабря, тысячи бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Журналистка Татьяна Черновил решилась на отчаянный шаг – обмоталась тросом, которым силовики пытались растаскивать баррикады, сообщает @lb_ua.

Баррикады решили не тянуть за трос, иначе могут разрезать Черновол пополам, поэтому баррикады распиливают на части.

"Беркут" пока приостановил штурм палаточного городка Майдане Незавимости, силовики чего-тождут. Со сцены Майдана звучит молитва, силовиков призывают опомниться.

"Пока атака "Беркута" остановилась. Друзья, Майдану срочно нужна помощь, приезжайте! Большая часть палаточного городка стоит. Если нас будет много, то никакой "Беркут" ничего не сделает!", обращается Евромайдан.

Со сцены майдана зазвучала песня "Океана Эльзы" в исполнении Русланы "Я не здамся без бою".

Спецназ "Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади, прошел первый ряд палаток, но остановился недалеко от сцены, где сконцентрировалась значительная часть защитников Майдана.

Со сцены людей успокаивает Руслана. По прежнему стоит баррикада на ул. Институтской, там нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники.

Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные в оранжевых жилетах, по словам нардепов - это "титушки".

Напомним, что депутаты обращаются со сцены к спецназовцам: бейте нас, не трогайте мирных людей. В ходе драки "Беркут" едва не затоптал нардепа от "Батькивщины" Андрея Пышного,

"Беркут" жестко выталкивает нардепов. Нардеп от "Батькивщины" Олег Медуница лег перед колесами КРаЗа с краном, которым "Беркут" планировал расчищать баррикаду на Институтской. Пока техника остановилась,

Со стороны Европейской площади к Крещатику движется строительная техника, видимо для сноса баррикад. "Беркут" получил приказ расчистить проезжую часть Крещатика, рассказал офицер, руководящий спецназом.

Кроме того, бойцы "Беркута" начали выдавливают активистов со стороны баррикады у Дома профсоюзов.

Со сцены продолжают призывать не совершать насилие по отношению к митингующим.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты исполнили Гимн Украины.



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