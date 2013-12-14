Евромайдан в Киеве продолжается: главные подробности и события

На Евромайдане в Киеве уже 25-е сутки продолжаются акции протеста против власти. Оппозиция заявила, что будет стоять минимум до 17 декабря – дня заседания украино-российской комиссии в Москве, на котором встретятся президенты Виктор Янукович и Владимир Путин. А на 15 декабря в столице назначена новая масштабная акция протеста - День достоинства.

В воскресенье, 15 декабря на Майдане Независимости проходит новое оппозиционное вече - День достоинства. На акцию пришли несколько сот тысяч человек: смотрите видео.

А в Мариинском парке у стен Верховной Рады сторонники Партии регионов продолжают свою бессрочную акцию в поддержку политики власти. Мариинку превратили в настоящую цитадель: парк окружен милицией, устанавливают новые палатки.

В субботу, 14 декабря, на Европейской площади в столице собрался митинг сторонников власти и Партии регионов. На нем было не менее 50 тысяч человек, регионалы говорят о 200 тысячах. Акция уже объявлена бессрочной. Правда, с европейской площади все протестующие ушли - сейчас часть из них ставит палатки в Мариинском парке.

Перед митингующими днем в субботу выступил премьер Николай Азаров, который призвал всех участников протестов в столице не строить баррикады, рассказал о том, что в обмен на безвизовый режим с ЕС Украина должна легализовать однополые браки, и пообещал не "сдавать" Украину Таможенному союзу.

Оппоненты заявляли, что на митинг власть свезла бюджетников и "титушек", сторонники ПР это категорически отрицали. На акцию съехалось много людей из западных и восточных регионов Украины - известно, что их везли специально назначенныим поездами.

А на Евромайдане вечером в субботу в своем легендарном составе выступила группа "Океан Эльзы". А еще 200 тысяч собравшихся в центре столицы людей всем Майданом спели гимн Украины.

Также в субботу громкое заявление сделал генпрокурор Виктор Пшонка - он назвал четверых чиновников, подозреваемых в разгоне Евромайдана 30 ноября. По словам главы ГПУ, это заместитель секретаря СНБО Владимир Сивкович, глава Киевской городской государственной администрации Александр Попов, начальник (на то время) киевской милиции Валерий Коряк и заместитель начальника столичной милиции Петр Федчук.

Всех их посадят под домашний арест, а Попова и Сивковича Президент Виктор Янукович уже отстранил от должностей.

В пятницу, 13 декабря, в Национальном дворце "Украина" состоялся круглый стол "Объединим Украину", в котором, в частности, приняли участие Президент Виктор Янукович и лидеры оппозиции – Арсений Яценюк, Виталий Кличко и Олег Тягнибок, а также предыдущие Президенты Украины (инициатором встречи был Леонид Кравчук), общественные деятели, духовенство, политики.

Оппозиция потребовала от Президента отставки правительства Николая Азарова, освобождения всех арестованных активистов Евромайдана и наказания виновных в разгоне мирной акции на Майдане Независимости 30 ноября.

В ответ Янукович признал, что "Беркут" вел себя неадекватно при разгоне Евромайдана и предложил объявить амнистию всем, задержанным за акции на Банковой 1 декабря. Кстати, суды освободили 8 из 9-ти изначально задержанных активистов уже выпущены, правда об окончательном освобождении речи нет - части из них избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Лидер УДАРа Виталий Кличко на круглом столе предупредил Януковича о том, что силовой вариант разгона Майдана будет иметь "ужасные последствия" для него лично.

При этом после встречи Кличко заявил, что она изобиловала декларациями, но не внушила доверия словам Президента.

Янукович же предложил объявить мораторий на силовые действия на период проведения переговоров по поиску выхода из политического кризиса.

Кроме того Президент призвал оппозицию использовать Верховную Раду как площадку для переговоров с целью поиска путей выхода из кризиса, а также обратился к украинцам с призывом сохранять спокойствию и прекратить противостояние.

Патриарх УПЦ КП Филарет на этой встрече отметил, что "разогнать Майдан не получится", а применение силы может привести к гражданской войне.

Другой участник встречи - второй президент Украины Леонид Кучма - пренебрежительно назвал круглый стол "сборищем", на котором невозможно было решить конкретные вопросы.

Кстати, перед встречей оппозиционеры говорили о подготовке провокаций, Олег Тягнибок заявлял о возможном военном сценарии, а Юрий Луценко - о подготовке ареста лидеров оппозиции.

Как оппозиция встречалась с Януковичем смотрите здесь.

Тем временем, бывший глава МЧС, нардеп Виктор Балога в день круглого стола обнародовал документы, которые, по его словам, подтверждают силовой сценарий, подготовленный властью для Евромайдана.

В отличие от ночи штурма, когда "Беркут" попытался вытеснить митингующих с центральных улиц столицы, ночь на 13 декабря прошла на Майдане спокойно.

В четверг, 12 декабря Европарламент принял резолюцию по Украине, в которой выразил поддержку участникам Евромайдана и осудил грубое применение силы против участников акции, а также призвал власти Украины немедленно освободить мирных демонстрантов. Главные тезисы резолюции читайте здесь.

Чуть позже стало известно, что в Сенат США подана резолюция по событиям в Украине, которая, среди прочего, предполагает санкции против представителей украинской власти.

События и заявления по следам штурма

"Главред" узнал у очевидца некоторые подробности штурма Евромайдана ночью 11 декабря. Как рассказал нам активист акции протеста, известный историк Владимир Вьятрович, люди были уверены, что милиция готова "идти по трупам".

При этом он заверил, что нынешний потенциал Евромайдана иссякнет не раньше, чем через несколько недель.

Уже вечером 11 декабря на Майдане Незавимости вновь собрались десятки тясяч людей, которые пришли на смену уставшим за ночь защитникам Евромайдана.

А вот крымские депутаты заявили, что Евромайдан угрожает автономии полуострова.

Президент Виктор Янукович в день после штурма пригласил оппозицию к диалогу и пообещал не допустить применения силы. Он заверил, что власть будет действовать исключительно в рамках закона и никогда не будет применять силу против мирных собраний.

Кроме того, премьер Николай Азаров тоже заявил, что силового разгона Майдана Независимости в Киеве не будет, и попросил граждан не провоцировать представителей правоохранительных органов на столкновения.

На следующий день после неудачной попытки разгона замгоссекретаря США Виктория Нуланд встретилась с Президентом Януковичем, после чего заявила, что у украинской власти все еще есть возможность повести страну по пути европейского будущего.

Кроме того, Янукович встретился с Кэтрин Эштон и заверил Высокого представителя Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности в намерении мирным путем урегулировать ситуацию в стране.

В то же время, сама Эштон заметила, что после штурма Евромайдана начать политический диалог между Украиной и Евросоюзом будет сложнее.

Кроме того, после ночного штурма министр внутренних дел Виталий Захарченко пообещал, что силой разгонять Евромайдан никто не будет.

Кроме того, глава Кабмина рассказал, как митинги на Майдане мешают гасить долги по соцвыплатам.

Ранее в МВД заверили, что никакого разгона не было, а все действия спецназовцев - помощь коммунальщикам в благоустройстве центра столицы.

В свою очередь, в Минздраве отметили, что за помощью врачей обратились 476 участников Евромайдана: среди них и митингующие, и силовики.

Штурм Евромайдана: главные события

Штурм Евромайдана начался час ночи среды, 11 декабря. Уже по состоянию на 10:30 утра активисты Евромайдана вернулись на позиции, занятые после ночного штурма "Беркутом", и снова начали возводить баррикады. К вечеру на центральной площади страны выросли серьезные укрепления, а спецназ и милиция отступили еще утром.

В то же время, спецназ предпринял попытку штурма здания КГГА, занятого митингующими, она была отбита. Позже были опубликованы фото и видео штурма спецназа, отбитого от стен КГГА.

К 10:00 на Майдане Независимости собралось более 25 тысяч человек. Всех желающих попасть на площадь бесплатно подвозили из разных точек Киева автобусы и некоторые таксисты.

Тем временем, в МВД заявили о возбуждении уголовных дел за блокирование центральных улиц столицы.

По состоянию на 9:45, митингующие заблокировали подходы к Киевской мэрии и не пропустили несколько автобусов с "Беркутом". Над зданием начали появляться партийные флаги оппозиционеров. Также появилась информация, что один из автобусов "Беркута" был подожжен протестующими.

Тем временем, в Мариинском парке начали собираться провластные активисты, которые тоже провели свою акцию.

Милиции удалось снести палаточный городок на Михайловской площади, однако кордон Евромайдана на Михайловской протестующие смогли удержать.

В то же время, движение в центре столицы утром было заблокировано.

Напомним, во время первой атаки на Евромайдан силовики пошли на штурм баррикад на улице Институтской. Первая атака была отбита, позже разбор баррикад все же начался. Во время штурма зазвонили колокола Михайловского собора. Ночью на Институтской произошли стычки митингующих и силовиков, после ситуация успокоилась.

Во время штурма пострадали несколько нардепов, в частности, Пышный, Ильенко, Лунченко, Дубель.

Также серьезным было противостояние происходили вокруг Дома профсоюзов - здесь есть раненые.

Ночью "Беркут" вытеснил митингующих из Октябрьского дворца.

Также "Беркут" прорвался на Майдан Независимости. Участники протеста (на сцене были, в частности, нардепы, певица Руслана, лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук) говорили, что акция мирная, и призывали спецназ не применять против народа силу. Отметим, что на штурм сцены "Беркут" не пошел.

В то же время, баррикады на Майдане, по данным очевидцев, стали сносить "титушки", одетые, как сотрудники коммунальных служб.



Также от баррикад ночью был зачищен Крещатик.



Кстати, в милиции объяснили, что, штурмуя Евромайдан, выполняют решение суда об освобождении проезжей части Крещатика. Также правоохранители пообещали не разгонять палаточный городок на Майдане Независимости, а лишь разблокировать дороги в центре Киева.



В милиции позже сообщили о восьми задержанных - всех их отпустили.



Штурм на Институтской

На штурм Евромайдана очень критично отреагировали в Европе - реакцию западных политиков читайте здесь.

В США по "горячим следам" заявили, что действия украинской власти вызывают у них отвращение, а оппозиционеры устами Виталия Кличко сказали, что теперь их цель - полная смена власти в Украине.

Фото: УНИАН, Facebook, ЛигаБизнесИнформ; Видео: ТСН, Громадське ТБ