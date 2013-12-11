"Беркут" захватил Октябрьский дворец, но на Майдане уже 15 тысяч человек

11 декабря 2013, 04:12

На Институской держится последняя баррикада Майдана

Драка с "Беркутом" на Институской

В ночь на среду, 11 декабря, тысячи бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Силовики начали выдавливать митингующих и сносить баррикады, однако киевляне откликнулись на призыв Евромайдана и начали прибывать на Майдан Независимости. Сейчас там собралось около 15 тысяч человек.

Об этом со ссылкой на нардепа от "Батькивщины" Анатолия Гриценко сообщается на Facebook Евромайдан.

А журналист Мустафа Найем утверждает, что протестующих на Майдане больше, чем силовиков.

Несмотря на то, что активисты удерживают последнюю баррикаду на Институтской, "Беркуту" удалось захватить расположенный по соседству Октябрьский дворец. Там же, на Институтской, начался штурм баррикады и вспыхнули локальные драки милиции с народом.

По ее словам, "Беркут" прорывался сквозь толпу, но у людей было численное превосходство, поэтому у беркутовцев выдрали щиты и вытолкнули их назад.

Сверху улицы Институтской идет дополнительный наряд "Беркута", сообщает журналист.

На месте баррикады напротив КГГА – уже "Беркут" и Внутренние войска. Зачищена баррикада напротив КГГА

"Беркут" пока приостановил штурм палаточного городка Майдане Незавимости, силовики чего-тождут. Со сцены Майдана звучит молитва, силовиков призывают опомниться.

"Пока атака "Беркута" остановилась. Друзья, Майдану срочно нужна помощь, приезжайте! Большая часть палаточного городка стоит. Если нас будет много, то никакой "Беркут" ничего не сделает!", обращается Евромайдан.

Со сцены майдана зазвучала песня "Океана Эльзы" в исполнении Русланы "Я не здамся без бою".

Спецназ "Беркут" прорвал баррикаду со стороны Европейской площади, прошел первый ряд палаток, но остановился недалеко от сцены, где сконцентрировалась значительная часть защитников Майдана.

Со сцены людей успокаивает Руслана. По-прежнему стоит баррикада на ул. Институтской, там нардепы и протестующие блокируют подъезд к ней тяжелой техники.

Баррикаду со стороны Европейской площади разбирают неизвестные в оранжевых жилетах, по словам нардепов - это "титушки".

Напомним, что депутаты обращаются со сцены к спецназовцам: бейте нас, не трогайте мирных людей. В ходе драки "Беркут" едва не затоптал нардепа от "Батькивщины" Андрея Пышного,

"Беркут" жестко выталкивает нардепов. Нардеп от "Батькивщины" Олег Медуница лег перед колесами КРаЗа с краном, которым "Беркут" планировал расчищать баррикаду на Институтской. Пока техника остановилась,

Со стороны Европейской площади к Крещатику движется строительная техника, видимо для сноса баррикад. "Беркут" получил приказ расчистить проезжую часть Крещатика, рассказал офицер, руководящий спецназом.

Кроме того, бойцы "Беркута" начали выдавливают активистов со стороны баррикады у Дома профсоюзов.

Со сцены продолжают призывать не совершать насилие по отношению к митингующим.

Со сцены Майдана к "беркутам" обращается певица Руслана, которая подчеркивает, что "протест мирный", активисты исполнили Гимн Украины.


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Фото: Facebook Ольги Черваковой, видео: ustream.tv  

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