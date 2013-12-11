На Майдане появились мародеры-"титушки" и КамАЗы коммунальщиков

В ночь на среду, 11 декабря, тысячи бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Силовики начали выдавливать митингующих и сносить баррикады, однако киевляне откликнулись на призыв Евромайдана и начали прибывать на Майдан Независимости. Сейчас там собралось около 15 тысяч человек.

В то же время на месте разгромленного палаточного городка появились люди в жилетках коммунальщиков, которые воруют вещи активистов.

Об этом со ссылкой на нардепа от "Батькивщины" Лесю Оробец сообщается на странице Евромайдана в Facebook.

По ее словам, как только активисты успели забрать флаги с разгромленных палаток, как там сразу появились "титушки" в жилетах коммунальщиков и начали грабить палатки.

Части разбитых баррикад "коммунальщики" грузят в бортовые КамАзы.

Также напомним, что "Беркуту" удалось захватить Октябрьский дворец, расположенный по соседству с Майданом.

Больше о новом разгоне Евромайдана читайте здесь.



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видео: ustream.tv