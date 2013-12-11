Реакция Запада на разгон Евромайдана: ЕС восхищен демонстрантами, а Эштон грустно

Ряд западных политиков уже отреагировали на попытки "Беркута" разогнать Евромайдан в Киеве в ночь на 11 декабря.

Так, представительство Евросоюза в Украине сообщило, что пытается связаться с местными правоохранителями, чтобы не допустить применения силы против протестующих граждан, сообщает РИА Новости.

"Представительство ЕС в Украине сейчас пытается связаться с компетентными и ответственными лицами из правоохранительных органов, чтобы не допустить применения силы против обычных граждан. Мы восхищаемся мирной решительностью и спокойствием демонстрантов на Майдане", — говорится в сообщении на странице представительства в Facebook.



Там же размещено обращение главы дипломатии ЕС Кэтрин Эштон. Она сообщила, что все еще находится в Киеве.



"Сейчас, спустя несколько часов, я с грустью наблюдаю за тем, как милиция применяет силу, чтобы убрать мирных людей из центра Киева. Власти не нужно было действовать под покровом ночи, чтобы начать общение с обществом с помощью милиции", — сказала Эштон, которая накануне побывала на Евромайдане.

Также она отметила, что во время визита в центр столицы была поражена решимостью митингующих отстаивать европейский выбор своего государства.



Также европолитик отметила, что диалог с политическими силами и обществом всегда лучше, чем аргумент силы.

Министр иностранных дел Швеции Карл Бильдт в своем Твиттере выразил беспокойство событиями в Киеве.

"Мы следим за событиями на Майдане в данный момент с глубокой обеспокоенностью. Репрессии - это не путь вперед для Украины - должна быть реформа", - цитирует политика "Украинская правда".



В свою очередь, посол США Джеффри Пайетт написал, что "оппозиция демонстрирует сдержанность Ганди. Церковные колокола звонят".

Напомним, "Беркут", милиция и внутренние войска пошли на штурм Евромайдана ночью 11 ноября. Подробности события читайте в спецтеме "Главреда".