"Беркут" штурмует Дом профсоюзов, опубликованы фото

Спецназ прорвал последнюю баррикаду на Институтской, но люди держатся
Около 5-ти часов утра начались столкновения между протестующими и "Беркутом" возле ул. Костельной, милиция пытается отрезать Дом профсоюзов от основной массы протестующих.
Об этом сообщается на странице Евромайдана в Facebook.
Группа митингующих держится. Несмотря на то, что метро еще не ходит, Майдан наполняется людьми.
Напомним, что активисты взяли в плен троих "беркутовцев", но потом отпустили за баррикады, а также поймали одного провокатора и планируют передать его в милицию.
Силовики начали выдавливать митингующих и сносить баррикады, однако киевляне откликнулись на призыв Евромайдана и начали прибывать на Майдан Независимости. Сейчас там собралось около 15 тысяч человек.
В то же время на месте разгромленного палаточного городка появились люди в жилетках коммунальщиков, которые воруют вещи активистов.
Об этом со ссылкой на нардепа от "Батькивщины" Лесю Оробец сообщается на странице Евромайдана в Facebook.
По ее словам, как только активисты успели забрать флаги с разгромленных палаток, как там сразу появились "титушки" в жилетах коммунальщиков и начали грабить палатки.
Части разбитых баррикад "коммунальщики" грузят в бортовые КамАзы.
Также напомним, что "Беркуту" удалось захватить Октябрьский дворец, расположенный по соседству с Майданом.
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видео: ustream.tv
Фото: Facebook Ольги Черваковой