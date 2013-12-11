После начала штурма в милиции пообещали не разгонять Евромайдан

В киевской милиции заявили, что не будут разгонять палаточный городок Евромайдана.

По словам правоохранителей, речь идет исключительно о выполнении решения суда об освобождении центральных автодорог столицы, сообщает УНИАН со ссылкой на исполняющего обязанности начальника Главного управления МВД в Киеве Валерия Мазана.

"Речь не идет о разгоне палаточного городка на Майдане, а речь идет исключительно о выполнении решения суда относительно освобождения транспортных магистралей", - отметил милицейский начальник.

В то же время, в центре Киева, в частности, на Институтской, продолжаются стычки митингующих и бойцов "Беркута".

Больше о штурме Евромайдана читайте в спецтеме "Главреда".