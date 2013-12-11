Активисты Майдана отбили атаку "титушек" с арматурой и газовыми баллонами

В ночь на среду, 11 декабря, тысячи бойцов "Беркута" окружили Евромайдан в Киеве, где проводят мирный протест сторонники евроинтеграции Украины.

Там продолжают появляться группы провокаторов с арматурой и газоыми баллончиками, атаки которых отражают активисты Майдана.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает нардеп от "Батькивщины" Владимир Арьев.

"Отразили группу провокаторов, которые шли на Евромайдан. С арматурой, на касках свастики, с газовыми баллонами", - написал он.

Он также рассказал, что после этого "титушки" начали запускать салюты, чтобы имитировать стрельбу, однако люди не обращают внимания - народ массово собирается на Евромайдан.

Напомним, что около 5-ти часов утра начались столкновения между протестующими и "Беркутом" возле ул. Костельной, милиция пытается отрезать Дом профсоюзов от основной массы протестующих.

Группа митингующих держится. Несмотря на то, что метро еще не ходит, Майдан наполняется людьми.

Также напомним, что активисты взяли в плен троих "беркутовцев", но потом отпустили за баррикады, а также поймали одного провокатора и планируют передать его в милицию.

В то же время на месте разгромленного палаточного городка появились люди в жилетках коммунальщиков, которые воруют вещи активистов.

Также напомним, что "Беркуту" удалось захватить Октябрьский дворец, расположенный по соседству с Майданом.



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Фото: Facebook Владимира Арьева, видео: ustream.tv