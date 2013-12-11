Как "Беркут" штурмовал Евромайдан: опубликовано новое видео

В Сети появляются новые записи с места штурма Евромайдана в столице.
В Сети появляются новые видео с места штурма киевского Евромайдана "Беркутом" и милицией в ночь на 11 декабря.
Так, на записи, которую публикует "Громадське ТБ", виден момент стычки на баррикадах.
На ролике, в частности, можно увидеть, что стычки спецназа и милиции были жесткими, использовался слезоточивый газ.
А на видео, которое публикует ТСН, видно, как силовики перед штурмом брали в осаду Майдан Независимости.
Больше о ночном штурме Евромайдана читайте в спецтеме "Главреда".