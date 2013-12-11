США о разгоне Евромайдана: мы выражаем отвращение

США выразили отвращение по поводу решения власти применить силу к мирному протесту и разогнать Евромайдан в Киеве в ночь на 11 декабря.

Об этом заявил госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри, сообщает "Украинская правда".



"США выражают свое отвращение по поводу решения украинской власти отреагировать на мирный протест на киевском Майдане использованием спецназовцев, бульдозеров и дубинок, а не уважением к демократическим правам и человеческому достоинству", - подчеркнул госсекретарь.



"Такой ответ не является приемлемым и не подходит демократии", - говорится в его заявлении.



"На прошлой неделе в Брюсселе и Молдове, я подчеркнул публично важность того, чтобы все стороны избегали насилия и призвал президента Януковича выполнить ожидания украинских людей", - напомнил он.



"Мы сообщаем правительству о нашей озабоченности. Как дал понять вице-президент Байден во время разговора с Януковичем и во время их телефонного разговора вчера, уважение демократических принципов, в том числе свободы собраний, имеет фундаментальное значение для подхода Соединенных Штатов к Украине. Это универсальная ценность, не только американская" , - отметил Керри.



"В течение нескольких недель мы призывали президента Януковича и его правительство прислушаться к голосам его людей, которые требуют мира, справедливости и европейского будущего. Вместо этого лидеры Украины, как оказалось сегодня, сделали другой выбор" , - отметил госсекретарь США.

Он также обратился к украинской власти: "Мы призываем к максимальной сдержанности. Жизнь человека должна быть защищена. Украинская власть несет полную ответственность за безопасность украинского народа. В то время как по улицам Киева звучат церковные колокола, Соединенные Штаты стоят рядом с народом Украины. Он заслуживает лучшего".

Напомним, попытка штурма Евромайдана была предпринята в ночь на среду: больше об этом событии читайте в спецтеме "Главреда".