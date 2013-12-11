Как из Дома профсоюзов выносили раненых: опубликованы фото

В социальных сетях появились первые сообщения о пострадавших в ходе разгона Евромайдана.

Об этом сообщает ТСН.

В частности, есть сообщения об ушибах и переломах. Кроме того, сообщается об отравлении слезоточивым газом, который якобы использовался во время штурма баррикад.

Пока что есть сведения о незначительном количестве раненых у Дома профсоюзов.

В то же время, медики попросили киевлян привозить для пострадавших молоко и лимоны.

Напомним, как сообщал "Главред", около часа ночи 11 декабря "Беркут" пошел на штурм баррикад на Институтской, но атака была отбита. Позже эту баррикаду все-таки разобрали.

Также "Беркут" прорвался на Майдан Независимости. В тот момент на сцене находились народные депутаты, а также певица Руслана и лидер "Океана Эльзы" Святослав Вакарчук.

Они призывали спецназ не применять силы против народа, поскольку акция - мирная.