Штурм Евромайдана: ситуация в центре Киева остается напряженной

После ночного штурма Евромайдана в центре Киева продолжается противостояние митингующих и силовиков.

В частности, со стороны улицы Институтской после прорыва баррикады и вмешательства в конфликт Виталия Кличко обе стороны пока воздерживаются от силовых действий, сообщает УНИАН. Напомним, ночью здесь происходили серьезные стычки.

В то же время, со стороны улицы Михайловской в направлении Дома профсоюзов, где находится штаб митингующих, продолжается противостояние с силовиками. Кто-то запустил здесь салютную ракету.

Возле Киево-Печерской лавры сконцентрировано большое количество автобусов с мужчинами в гражданской одежде.

Сейчас работники коммунальных служб убирают имущество, которое осталось на Майдане после того, как митингующих вытеснил спецназ по Крещатику со стороны Европейской площади. В уборке мусора также задействованы подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, западные политики резко раскритиковали украинскую власть за попытку разгона Евромайдана. В частности, США заявили, что силовой сценарий вызвал у них отвращение. Больше о штурме Евромайдана читайте в спецтеме "Главреда".