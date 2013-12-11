После штурма Евромайдана оппозиция назвала свою главную цель

Штурмом Евромайдана Президент Виктор Янукович закрыл путь к любым компромиссам, и теперь целью оппозиции будет полная смена власти в Украине.

Об этом заявил лидер "УДАРа" Виталий Кличко, сообщает пресс-служба партии.

"Компромиссов с головорезами и диктаторами быть не может. От них нужно избавляться. И сегодня вопрос номер один - однозначно, отставка Януковича и всей его гнилой власти. Странно будет отныне слышать о каких-то компромиссах в виде "технических правительств" или изменений Конституции. Это все будет манипуляцией и игрой в интересах Януковича и сохранения его власти. Ведь главное зло - это сам Янукович, все другое - им создано", - заявил политик.

Он также подчеркнул, что его главная цель - полное изменение власти и наказание всех без исключения виновных в зачистках Майдана и провокациях на Банковой.

"Я ответственно заявляю, что вместе с гражданами, которые выразили на майданах по всей стране свое недоверие и неуважение к власти Януковича, буду делать все, чтобы эту власть изменить как можно быстрее", - добавил Кличко.

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