Как штурмовали Евромайдан: опубликованы новые фото

Появились новые фото ночного штурма Евромайдана бойцами "Беркута" и Внутренних войск.
Об этом сообщают "Вести".
Напомним, в ночь на 11 декабря, около часа ночи "Беркут" начал штурм баррикад на Евромайдане.
В частности, коммунальщики разобрали баррикаду на Институтской, а около 6 часов утра спецназ частично снял оцепление с Евромайдана.
Позже появились сообщения МВД, в котором указано, что ночные мероприятия были связаны с необходимостью благоустройства центра столицы.
Больше о событиях на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".
Фото: "Вести"