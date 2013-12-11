Как штурмовали Евромайдан: опубликованы новые фото

Опубликованы новые фото событий из центра столицы, которые запечатлели разгон Евромайдана.

Об этом сообщают "Вести".

Напомним, в ночь на 11 декабря, около часа ночи "Беркут" начал штурм баррикад на Евромайдане.

В частности, коммунальщики разобрали баррикаду на Институтской, а около 6 часов утра спецназ частично снял оцепление с Евромайдана.

Позже появились сообщения МВД, в котором указано, что ночные мероприятия были связаны с необходимостью благоустройства центра столицы.

Больше о событиях на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".

Фото: "Вести"