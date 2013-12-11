"Беркут" и спецвойска пошли на штурм КГГА: уже применили слезоточивый газ

Бойцы внутренних войск и отряда "Беркут" начали штурм здания КГГА, которое ранее было захвачено сторонниками митингующей оппозиции.

К зданию подъехали три автобуса, из которых вышли бойцы в шлемах и бронежилетах и ворвались внутрь, передает РИА Новости.

Автобусы загородили входы в здание. В настоящее время автобусы окружают сторонники оппозиции.

Как сообщается на странице Евромайдана в Facebook, правоохранительные органы окружили КГГА. Их поливают водой со второго этажа здания. Тем, кто внутри, нужна помощь! Силовики уже применили слезоточивый газ.

Ранее сотрудники спецподразделений "Беркут" и внутренних войск сняли оцепление Майдана Независимости со стороны улицы Институтской.

Как известно, в ночь на среду, 11 декабря, коммунальщики под охраной правоохранителей начали разбирать баррикады на Майдане со стороны Европейской площади.

Станции метро "Крещатик" и "Майдан Незалежности закрыты для входа и выхода пассажиров.