Из Львова и Луцка отправляют добровольцев на Евромайдан

Во Львове и Луцке сформировали списки добровольцев, желающих выехать на Евромайдан.
Добровольцы из Львова и Луцка выехали на Евромайдан в Киев.
Об этом сообщает ТСН.
Ночью в городе были мобилизованы активисты-добровольцы, а ночные новости о штурме Евромайдана лишь добавили количества желающих отправиться в столицу.
В настоящее время из Львова в Киев на автомобилях отправилось более ста человек.
Кроме того, в 5:50 на Киев отправился скоростной поезд "Хюндай", в котором находилось около 300 активистов.
Этот состав прибудет в столицу около 11 часов утра.
Подобная ситуация и в Луцке – там объявлена мобилизация активистов для поддержки Евромайдана в Киеве.
Напомним, в ночь на 11 декабря спецназовцы начали штурм Евромайдана. Главные подробности смотрите в спецтеме "Главреда".
Видео: ТСН