Из Львова и Луцка отправляют добровольцев на Евромайдан

Добровольцы из Львова и Луцка выехали на Евромайдан в Киев.

Об этом сообщает ТСН.

Ночью в городе были мобилизованы активисты-добровольцы, а ночные новости о штурме Евромайдана лишь добавили количества желающих отправиться в столицу.

В настоящее время из Львова в Киев на автомобилях отправилось более ста человек.

Кроме того, в 5:50 на Киев отправился скоростной поезд "Хюндай", в котором находилось около 300 активистов.

Этот состав прибудет в столицу около 11 часов утра.

Подобная ситуация и в Луцке – там объявлена мобилизация активистов для поддержки Евромайдана в Киеве.

Напомним, в ночь на 11 декабря спецназовцы начали штурм Евромайдана. Главные подробности смотрите в спецтеме "Главреда".

Видео: ТСН