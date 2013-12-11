Опубликовано видео пострадавших при штурме Евромайдана

При ночном штурме Евромайдана 11 декабря пострадали десятки митингующих, которые отравились слезоточивым газом. Кроме того, есть информация, что у сотрудников "Беркута", которые простояли на Майдане всю ночь, есть обморожения.

Большинство пострадавших во время штурма Евромайдану обратились к медикам с отравлением слезоточивым газом , сообщает ТСН.

На кадрах, которая сняла ТСН , видно , как медики помогали людям, которые не могли дышать из-за отравления газом. Некоторым медики натирали лицо снегом, чтобы облегчить их страдания.

Информация о количестве пострадавших и полученные ими травмы остается противоречивой.

Волонтеры-медики утверждают , что правоохранители этот раз дубинок не применяли.

Кроме того, МВД уверяет, что информация об избиении в автозаках людей, задержанных во время противостояния на Майдане Независимости в Киеве, не соответствует действительности. Также правоохранители отрицали применение к митингующим слезоточивый газ и спецсредств.

Видео ТСН