На Майдане собралось более 10 тысяч: митингующие отстояли блокпост на Михайловской

На Майдане Независимости, который выстоял ночной штурм, уже собралось более 10 тысяч митингующих.

Участникам Майдана удалось отстоять блокпост на углу улиц Михайловской и Костельной, передает ЛИГАБизнесИнформ.

Люди стояли перед силовиками живой стеной, затем взяли несколько милиционеров в кольцо и прижали к автобусу. Через 15 минут после этого силовики ушли с этого поста в сторону улицы Гринченко.

Ранее сообщалось, что бойцы внутренних войск и отряда "Беркут" начали штурм здания КГГА.

Митингующим удалось отбить штурм силовиков.