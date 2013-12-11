Милиция снесла палаточный городок на Михайловской площади

Милиция снесла почти все палатки активистов Евромайдана, расположившихся на Михайловской площади.

Люди переносят оборудования лагеря, бочки и теплые вещи на территорию Михайловского монастыря, сообщает ТВі.

В то же время, участникам Майдана удалось отстоять блокпост на углу Михайловской и Костельной.

В настоящее время на площади находятся три милицейских автобуса "ПАЗ", два милицейских микроавтобуса и около 15 бойцов "Беркута" в полном обмундировании.

Несколько минут назад по улице Михайловской в сторону Майдана проехал милицейский автобус.

Как ранее писал "Главред", 11 ноября власти предприняли еще одну попытку силового разгона Евромайдана. В настоящее время на Майдане после ночного штурма собираются десятки тысяч людей. Милиция перекрыла доступ со стороны Европейской площади. Станции метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты на вход и выход.