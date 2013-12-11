В Мариинском парке начали собираться провластные активисты

В Мариинском парке на площади перед Верховной Радой начали собираться сторонники Партии регионов.

Об этом сообщает УНН.

В настоящий момент, по словам журналистов, там собралось несколько сотен митингующих, однако их число продолжает расти. Многие держат в руках партийные флаги Партии регионов.

Напомним, в ночь на 11 декабря спецназ предпринял штурм Евромайдана, а утром попытался разблокировать Дом профсоюзов и здание КГГА. Главные подробности событий на Евромайдане смотрите в спецтеме "Главреда".