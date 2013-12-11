Митингующие заблокировали подступы к КГГА: активисты вывесили флаги

Участники Майдана заблокировали внутренний двор здания КГГА со стороны улицы Пушкинской.

Несколько сотен протестующих по-прежнему стоят перед главным входом в Киевсовет, который заблокирован тремя автобусами с сотрудниками "Беркут", ак передает ЛИГАБизнесИнформ.

Только что на Крещатике митингующие не дали проехать автобусу без номерных знаков, вероятно с правоохранителями, - они полностью перекрыли улицу Крещатик в районе ЦУМа.

по информации издания, участники Майдана строят новую баррикаду на улице Крещатик. Протестующие выносят на улицу скамейки, урны.

Баррикаду строят, чтобы к зданию КГГА не могли подъехать новые автобусы с правоохранителями.

На странице в Facebook Евромайдана сообщили, что из окон КГГА вывесили флаги "Свободы" и БЮТ. Воду пока не льют.

Ранее сообщалось, что бойцы внутренних войск и отряда "Беркут" попытались взять штурмом здание КГГА. Митингующим удалось их отбить.

фото: ЛИГАБизнесИнформ.