В Киев стягивают свежие силы спецназа: едет "Барс"

Из-под Вышгорода выехали 8 автобусов бойцов спецподразделения "Барс", которые направляются в Киев на Евромайдан.

Эту информацию сообщили журналистам "Громадського ТБ" очевидцы.

"Это мне сказал очевидец. Фактически, это проверенная информация", – сообщили в эфире.

Напомним, в ночь на 11 декабря власти предприняли новую попытку разгона Евромайдана. При штурме пострадали десятки людей. Активисты Майдана отравились слезоточивым газом. Кроме того, сообщается, что у многих сотрудников "Беркута", которые всю ночь простояли на Майдане, есть обморожения.