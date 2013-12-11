Протестующие окружили силовиков возле Дома профсоюзов

Правоохранители пытаются с помощью "болгарки" уничтожить баррикаду между ними и активистами у Дома профсоюзов.
Организаторы со сцены призвали активистов укрепить баррикады на Майдане Независимости со стороны Михайловской площади.
По их информации готовится очередной штурм Дома профсоюзов, передает УНН.
Ранее около 100 "беркутовцев" пыталась прорваться к Дому профсоюзов со стороны Европейской площади. Им пытались помешать более 200 активистов. В рузультате этого произошли столкновения. После этого активистов заблокировали еще около 400 правоохранителей со стороны Михайловской площади.
Активисты оказались между беркутом и двухметровыми баррикадами со стороны палаточного городка. Сейчас около 200 активистов заблокировали правоохранителей со стороны Михайловской площади. Однако, атмосфера спокойная, столкновений не происходит.
Правоохранители пытаются с помощью "болгарки" уничтожить баррикаду между ними и активистами у Дома профсоюзов.
Ранее сообщалось, что бойцы внутренних войск и отряда "Беркут" попытались взять штурмом здание КГГА. Митингующим удалось их отбить. Из окон КГГА вывесили флаги Свободы и Батькивщины.
Также сообщалось, что милиция снесла почти все палатки активистов Евромайдана, расположившихся на Михайловской площади.
В то же время, активистам Майдана удалось отстоять блокпост на углу Михайловской и Костельной.
фото: УНН.