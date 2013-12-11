В МВД завели новые уголовные дела против Евромайдана

МВД сообщает, что открыты уголовные производства за блокирование транспортных коммуникаций в центре Киева активистами Евромайдана.

Пресс-служба ведомства обратилась к участникам Евромайдана с призывом отказаться от перекрытия движения транспорта на улицах Институтской и Михайловской.

По словам правоохранителей, в органы внутренних дел поступают многочисленные жалобы от жителей центральной части столицы, по поводу невозможности проезда к собственному дому и отсутствия нормального отдыха ночью.

В МВД отметили, "что никто не мешает гражданам проводить мирное собрание в пределах Майдана Незалежности". Однако в то же время правоохранители отмечают, что есть решение суда об обеспечении свободного передвижения граждан, автотранспорта и обеспечения безопасности дорожного движения.

Как ранее писал "Главред", 11 ноября власти предприняли еще одну попытку силового разгона Евромайдана. В настоящее время на Майдане после ночного штурма собираются десятки тысяч людей. Милиция перекрыла доступ со стороны Европейской площади. Станции метро "Майдан" и "Крещатик" закрыты на вход и выход. ГАИ заблокировала подъезды к центру города.