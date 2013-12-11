Под КГГА подожгли автобус "Беркута": опубликованы фото

Под зданием КГГА подожгли автобус "Беркута".

После того как в них что-то бросили, предположительно бутылки с зажигательной смесью, автобусы собираются уезжать из-под КГГА,передает ЛИГАБизнесИнформ.

Сейчас автобусы завелись, возможно, будут уезжать. Люди сделали коридор, чтобы выпустить транспортные средства.

Небольшая группа силовиков, до десяти человек, оказалась вне автобуса, который выехал. Силовиков окружили медики-волонтеры красного креста, люди начали кричать: "Коридор". Создали коридор, и по этому коридору силовиков вывели из-под Киевсовета.

Автобус, который отъехал от Киевсовета, сейчас пытается выехать на Крещатик, у него треснуло лобовое стекло.

Напомним, сегодня ночью тысячи силовиков окружили Майдан и начали штурм баррикад. Противостояние длилось несколько часов.

Утром сотрудники "Беркута" пытались штурмом взять здание КГГА, но митингующие пока держат оборону.

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